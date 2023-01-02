Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir eve baskın yapan polis ekipleri, yatak odası içerisinde, duvar dolabında, 1 adet 7.65 çapında tabanca ile 2 adet canlı mermi ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Öncel Erol, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hatice Emin, 31 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Marmara Bölgesinde zanlı Öncel Erol’un ikametgahında yapılan arama neticesinde yatak odasındaki duvar dolabı içerisinde 1 adet Kanunsuz Ateşli Silah olan Blow marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjörü içerisinde kanunsuz patlayıcı madde olan 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu mahkemeye açıkladı.

“Sizi ilgilendirmez” dedi

Polis zanlının tabanca ile ilgili kendinden istenilen izahatta "Tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının tutuklandığını vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare alınan tabancanın incelemeye gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.