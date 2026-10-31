‘İyi bir gelecek kuracağız’

Bu kapsamda ilk adaylık başvurusunu Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkanı adayı Mehmet Harmancı, milletvekili adaylarıyla belediye meclis üyesi adayları resmi başvuruda bulundu.

Kumarcılar Hanı’ndan YSK'ya yürüyen partililer adına başvuruyu TDP Genel Başkanı Zeki Çeler yaptı. Harmancı ile TDP Genel Sekreter Redif Ekinci de Çeler'e eşlik etti.

Başvurunun ardından açıklama yapan Çeler, sosyal devlet politikalarını hayata geçirme mücadelesini başlattıklarını söyledi.

50 yıllık "temiz" bir geleneği temsil ettiklerini ifade eden Çeler, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, liyakatsizlik ve adaletsizliğe son vermek için mücadele edeceklerini vurguladı.

TDP'nin “Dokunulmazlık Taahhütnamesi” imzaladığını hatırlatan Zeki Çeler, halkı “mahkum” algısından kurtarmak, yapanın yanına kâr kalan düzeni bozmak ve ülkede refah ve huzuru sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

Ülke için umut besleyen herkesi birlikte mücadeleye davet eden Çeler, sosyal demokrat ilkelerle tüm adayları kucakladıklarını, iç ve dış barışı sağlayacak bir parti olduklarını söyledi.

Tüm yanlışlara ve eksiklere karşı çözüm önerileriyle, bu ülkenin geleceği için yola çıktıklarını belirten Çeler, "Kıbrıs'tan başka gidecek yerimiz yoktur. Biz bu adaya kök salmak istiyoruz" dedi. TDP Genel Başkanı Çeler, bu adada iyi bir gelecek kurmak, iyi insanlarla yaşamak istediklerini de vurguladı.

YSK’ya yapılan başvurunun ardından TDP’liler, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapan LTB Başkanı ve TDP LTB Başkanı Adayı Mehmet Harmancı ile belediye meclis üyesi adaylarına destek belirtti.

Harmancı

Başvurunun ardından konuşma yapan Harmancı, 2014'te hayal kurarak çıktıkları bu yolda hayallerin her birini tek tek gerçekleştirerek Lefkoşa'ya borçlarını ödediklerini belirtti.

Harmancı, Lefkoşa'da yaşayan her canlı için çalıştıklarını, sokakta sahipsiz kalan hayvanlar için çaba gösterdiklerini, kreşe gidemeyen çocuklar için seçenek yarattıklarını, şiddet gören kadınlara yeni bir gelecek için şans tanıdıklarını ve özel gereksinimli bireyler için alan açtıklarını ifade etti.



