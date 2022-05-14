İzmir’de Kıbrıs rüzgarı

Özgül Gürkut MUTLUYAKALI

Kıbrıs’a özgü yiyeceklerle cittaslow kültürünün tanıtıldığı “Kıbrıs Günleri” etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nı temsilen 5 belediyeden 50 civarında üreticinin katılımıyla İzmir Kültür Park’ta yapıldı.

“İzmir Tarımı Mobil Uygulaması ve Kıbrıs Günü Etkinlikleri” adı altında düzenlenen etkinliğin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KKTC İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörü Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, KKTC Cittaslow Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, KKTC’den gelen üreticilerle İzmirliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinliğin açılışında, Seferihisar Çocuk Belediyesi halk dansları ekibi aralarında Kıbrıs oyunlarının da yer aldığı halk dansları gösterisi sundu.

Daha sonra “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla hazırlanan “İzmir Tarımı Mobil Uygulaması” tanıtıldı.

Yerel tohum merkezleri hakkında da bilgi verilen tanıtım sırasında Mehmetçik Belediyesi’nin Zeka Bey Tohum Merkezi’nden de söz edildi.

KKTC Cittaslow Ağı Koordinatörü ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 7 ay önce Tunç Soyer’in kendilerini ziyaretiyle başlayan bir hayallerinin bugün gerçek olduğunu belirterek “Katkıları emekleri ödenemez. Teşekkür ederim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşmasında, hem tarımsal üretimle ilgili yeni projeyi hem de Kıbrıs Günlerini birlikte düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üretimin dışa bağımlılıktan kurtaran bir unsur olduğuna dikkat çeken Soyer, kuraklık ve yoksullukla mücadele edecek tarım politikalarının önemini vurguladı.

Tunç Soyer, eylülde düzenleyecekleri Terra Madre etkinliğine KKTC’deki cittaslow belediyelerin de katılacağını bildirdi.

Soyer’e pilavunalı doğum günü kutlaması

Törende daha sonra Tunç Soyer tüm stantları gezerek Kıbrıslı Türk üreticilerden bilgi aldı, yiyecekleri tattı.

Bugün Tunç Soyer’in doğum günü olduğunu öğrenen Kıbrıslı organizatörler, onun için üzerine mumlar konulan pilavunalı bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi, Mehmetçik ve Yeniboğaziçi Çocuk Belediyelerinin 23 Nisan’daki “resmimi sen tamamla” etkinliğinde yapılan resimlerin sergilendiği alanı da ziyaret etti.