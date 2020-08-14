İçiyorum Hakim Bey

Birçok kez uyuşturucu suçundan yakalanan Fırat Deniz yeniden tutuklanınca bağımlı olduğunu söyledi

İçiyorum Hakim Bey
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Suna ERDEN

Uyuşturucu suçlarından birçok sabıkası bulunan Fırat Deniz yine yakalandı. Lefkoşa’da üzerinde yarım gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada konuşan zanlı bağımlı olduğunu, bu nedenle uyuşturucu temin ettiğini söyledi. 
Soruşturmayı yapan polis, 12 Ağustos 2020 tarihinde zanlının tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ile tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı alan zanlı Fırat Deniz, bağımlı olduğunu ve içmek için satın aldığını söyledi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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