Dehşet saçtı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı’da Hüseyin Çimen, boşanma aşamasında olduğu eşi K.Ç.’ye dehşeti yaşattı. Zanlı kavga ettiği eşini yere yatırıp, cam bardağı kırdıktan sonra boğazını kesti. Boğazında

2 santim kesi oluşan K.Ç. isimli kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Geçitkale Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının, 12 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Serdarlı’da, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartıştığını, bu esnada elleri ile iterek yere düşürdüğünü söyledi. Polis, zanlının daha sonra masaya fırlatarak kırdığı cam bardağın parçaları ile eşinin boğaz kısmını kestiğini açıkladı.

Polis, K.Ç.’nin boğazında 2 santim kesi oluştuğunu, hastaneye götürülerek tedavi edildiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, soruşturma yapıldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler; zanlının, 3 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.