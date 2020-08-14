Ayia Napa’da kurallara uyan yok

Güney Kıbrıs’ın bir numaralı turistik bölgesi Ayia Napa’da düzenlenen plaj partisinde kurallara hiç uyulmadığı, partiye katılanlardan iki kişinin Coronavirüs kaptığı bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı ortaya çıkan vakaları dikkate alarak, bazı bölgelerde test sayısının artırıldığını bildirdi.

Öte yandan Politis gazetesi ise, edindiği bilgilere dayanarak, geçtiğimiz günlerde pozitif olduğu tespit edilen bir kişinin, 65’ten fazla temaslısı bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın gereken dikkati göstermediğini ve virüsün yayılmasına sebep olduğunu kaydetti.

Haberde, başka bir pozitif vakanın da, sadece çalıştığı iş yerinde 20’den fazla yakın temaslısı bulunduğu ve geriye kalanların henüz hesaplanamadığı belirtildi.

Gazete, semptom gösteren bazı kişilerin de testlerini yaptırdıklarını ancak sonuçlar çıkana kadar kendilerini izole etmediklerini ve özellikle de gençlerin, hijyen kurallarını ve kendini koruma yöntemlerini uygulamadıklarının görüldüğünü yazdı.

En çok maske ihlali yapan Lefkoşa

Gazete, bir başka haberinde maske takmayanların en fazla Güney Lefkoşa’da görüldüğünü yazdı.

Haberde, maske takmadıkları gerekçesiyle şikayet edilip ceza alanların yüzde 35’inin Güney Lefkoşa’da görüldüğü ve Lefkoşa’yı, son dönemde virüs yayılımının en fazla görüldüğü Limasol’un takip ettiği kaydedildi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de Norveç’in Güney Kıbrıs’tan gidenlere 10 günlük karantina zorunluluğu getirdiğini yazdı.