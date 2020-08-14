‘Abilik’ yapmış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde komşularının erkek çocuklarına sarkıntılık yaptığı, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Onur Küçük (39), şikâyet üzerine tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 ayrı tarihte işlenen suçlarla ilgili iddialar ortaya atıldı.

Birinci olayda zanlının kendi evinde 10 yaşındaki erkek çocuğun kıyafetlerini çıkarıp, soyduktan sonra öptüğü belirtildi.

İkinci olayda13 yaşındaki erkek çocuğun yanaklarını sıkarak öpmeye çalıştığı aktarıldı.

Üçüncü olayda ise 15 yaşındaki çocuğu zorla dudağından öpmeye çalıştığı açıklandı.

Zanlının çocukların ifadesi üzerine tutuklandığı belirtilirken, mağdur sayısının artabileceği ifade edildi.

Maraş’ta yaşanan olay infiale neden oldu, zanlı ise tüm suçlamaları reddederek “Bunların hepsi iftira, ben onlara abilik yaptım” iddiasında bulundu.

3 çocuk 3 olay

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Arif Tolgan; zanlının, 2020 yılı içerisinde, kendi ikametgâhında, komşusunun 10 yaşındaki çocuğunu, yatağa yatırarak, şort ve iç çamaşırlarını çıkarıp, zorla öpmeye çalıştığını söyledi.

Arif Tolgan; zanlının, 2020 yılı içerisinde farklı bir günde yine ikametgâhı içerisinde, bu kez komşusunun 13 yaşındaki çocuğunun yanaklarını sıkarak öpmeye çalıştığını aktardı.

Tolgan, üçüncü olayda ise komşusunun 15 yaşındaki çocuğunu kendi ikametgâhı içerisinde, zorla dudağından öpmeye çalıştığını açıkladı.

Zanlının, çocukların beyanları üzerine tutuklandığını belirten Tolgan, şu ana kadar 7 kişinin yazılı ifadesinin alındığını ifade etti.

Zanlının, cinsel saldırıda bulunduğu çocuk sayısının artabileceğine ve yeni şikâyetçilerin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Tolgan, ayrıca telefonunda, ilgili suçlarla ilgili emarelerin olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Polis çavuşu Arif Tolgan, zanlının telefonuna el konulduğunu, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Zanlı: İftira attılar

Mahkemede söz alan zanlı, “O çocukları aileleri bana emanet ederdi. Ben onlara sadece abilik yaptım, en ufak yanlış bir harekette bulunmadım. Bana iftira atılıyor” iddiasında bulundu.

Aktarılan iddiaları değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının ilk etapta bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.