‘Silahla işlenen suçlar arttı’

Suna ERDEN

Girne’de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın (53) korumaları Türkistan Gülce ile Halil Işık hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Falyalı’ya yönelik saldırı esnasında havaya ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklanan, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar dün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanıklar yargılandıkları davalardan suçlu bulunarak, hapse mahkûm edildi.

Ağır ceza mahkemesi, işlenen suçların toplumu endişeye sürükleyen ve yaygınlaşma eğiliminde olan suçlar olduğunu belirterek, Türkistan Gülce’yi 4, Halil Işık’ı 3 yıl hapse mahkûm etti.

Kanunsuz yollarla güvenlik sağlandı

Sanıklar hakkındaki kararı Mahkeme Başkan Melek Esendağlı açıkladı. Esendağlı, sanıkların aleyhlerine getirilen tüm davaları kabul ettiklerini belirtti. Sanıkları yargılandıkları davalardan suçu bulup mahkum ettiklerini söyleyen Esendağlı, ateşli silahlarla işlenen suçlarda artış olduğunu, toplumun bu tür olaylar karşısında endişe yaşadığını belirtti. Esendağlı, mahkemeye son zamanlarda yansıyan olaylara bakıldığında da artışın gözlemlendiğini açıkladı. Başkan Esendağlı, sanıkların koruma olarak istihdam edildikleri için tasarrufundaki silahların patronları Halil Falyalı tarafından temin edildiğini belirtti. Başkan, sanıkların uzun süre kanunsuz bir şekilde silah taşıdığını ifade etti. Esendağlı, sanıkların kendi güvenliklerini kanunsuz yollarla sağlamalarını, meskun mahalde ateş açmalarını aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Travma yaşadılar

Başkan Melek Esendağlı, sanıkların davalarını kabul ederek, adaletin tecellisine katkı koymalarını, yaşanan olayda patron ve çalışma arkadaşlarını kaybetmelerini, yaşadıkları acından dolayı travma yaşamalarını lehlerinde hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Esendağlı, ayrıca sanıkların patron ve arkadaşları saldırıya uğradığı için havaya ateş açtıklarını, bu hususun da hafifletici etken olarak kabul edildiğini ancak her şeyden önce kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Esendağlı, kamu yararı gereği sanıkları hapse mahkûm etmeyi uygun ve adil bulduklarını belirtti. Mahkeme Türkistan Gülce’yi 4 yıl, Halil Işık’ı 3 yıl hapse mahkûm ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde yaşanan olayda Halil Falyalı’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Türkistan Gülce ile Halil Işık’ın ateş açtıkları tespit edilmişti. Soruşturmayı yapan polis, Gülce'nin 2 el, Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiğini belirtmişti. Sanıklar soruşturmanın ardından 17 Şubat 2022 tarihinde “kanunsuz ateşli silah”, “patlayıcı madde taşıma, tasarruf” ve “meskûn mahalde ateş açma” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.