Şebeke çöktü

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta gerçekleştirilen Fason Operasyonu’nda ele geçirilen 38 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 12 gram kokain ve yüklü miktardaki parayla ilgili çift yönlü soruşturma tamamlandı.

Narkotik ve mali şube ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma sonucu uyuşturucu gelirini güneyde akladığı tespit edilen Yosko Mitev önceki gün cezaevine gönderilirken, Yener Baba, Seyhan Hurma ve Mehmet Atakan Alır dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 zanlından 2’sinin ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı. İşlenen suçun güneyle bağlantılı olduğu belirtilerek, zanlıların kaçma ihtimaline karşı tutuklu yargılanmaları talep edildi.

Fason Operasyonu’nda yakalandılar

Soruşturmayı yapan polis, bir süre önce Çıkarma Plajı civarında uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da Fason Operasyonu başlattıklarını; pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Mehmet Atakan Alır isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi.

Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 11 gram kokain, öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22 bin 865 TL, 520 Euro, 2 bin 310 Dolar ve bin 150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır’ın Lefkoşa’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta ise bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını belirtti.

Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu, son 7 aydır kuzeyde para toplayıp güneydeki şahsa gönderdiğini söyledi.

Polis, son olarak Baba’dan 38 bin euro almaya gelen Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Tümü cezaevinde

Polis, Yosko Mitev’in mali polis tarafından önceki gün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, teminat emri gereği cezaevine gönderildiğini söyledi.

Polis memuru, Mehmet Atakan Alır ile Seyhan Hurma’nın aleyhine uyuşturucu alma ve tasarrufu, aynı zamanda ikamet izinsiz kalma suçlarından dava getirildiğini söyledi.

Yener Baba’nın aleyhine ise uyuşturucu madde tasarrufu ve verme davaları getirildiğini ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların kaçma ihtimali olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıları 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.