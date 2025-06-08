Korelidis tutuklandı

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklu adam, geçtiğimiz mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta bisikletini çaldırdı. Kuzeye geçtikten sonra şikayetçi olan adamının bisikleti Lefkoşa’da bir telefoncu dükkanında bulundu. Yapılan soruşturma sonucu Kıbrıslı Rum İrodotos Korelidis’in bisikletin kendisine ait olduğunu söyleyerek, 2 bin 500 liralık telefonla takas ettiği tespit edildi. Hakkında tutuklama emri çıkarılan İrodotos Korelidis önceki gün Lokmacı Sınır Kapısından ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 ‘de Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, M. B.'nin park etmiş olduğu 3 bin 800 TL değerindeki Bikesport marka bisiklet ile 2 bin TL değerindeki kaskın çalındığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, bisikletin Lefkoşa’daki bir telefoncu dükkânında bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, alınan ifadeler ışığında bisikletin İrodotos Korelidis tarafından 27 Mayıs tarihinde 2 bin 500 değerindeki Redmi Note 8 marka cep telefonuyla takas edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 6 Haziran 2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kameralar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

