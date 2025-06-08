Yara almadan kurtuldu

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy bölgesinde yoldan çıkan 66 yaşındaki sürücü çelik bariyerlere çarptı.

Araç sürücüsünün tansiyonunun yükselmesi nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybettiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 7 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun 6-7'inci km'leri arasında meydana geldi.

Hüseyin Çoban yönetimindeki HM 760 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Güzelyurt’a doğru seyrettiği esnada, İkidere Mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan orta refüje çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.