Bir hafta direndi

Çatalköy’de 30 Mayıs’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Orhan Korkmaz dün sabah hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Mayıs 2025 tarihinde Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Orhan Korkmaz yönetimindeki RT 297 plakalı motosiklet ile Emine Eksoz (K-57) yönetimindeki MH 950 plakalı araç çarpışmıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Korkmaz, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

