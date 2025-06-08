Bir kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri Kurban Bayramın ilk günü ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında toplam 641 sürücüyü kontrol etti.

Denetimlerde 34 sürücü hakkında yasal işlem başlatan polis, 12 aracı ise trafikten men etti, bir sürücüsünü de tutukladı. Rapor edilen sürücülerin 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, biri susturucusuz egzozla araç kullanmak ve 17’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Polis 24 saat görevde

Bu arada Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak. Polis, hayatta vazgeçilmez bir önemi olan dini bayramların, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğu vurgulandı.

Polis açıklamasında, “Halkımızın Kurban Bayramı’nı, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, Polis Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktayız” denildi.

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi.