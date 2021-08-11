Kaçak olduğu ortaya çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden Emmanuel Okorite Sampson’u ciddi şekilde darp eden, para ve cep telefonunu çalan E.N. (E-31) ile iki suç ortağı bulunamadı. Olayla ilgili tutuklanan E.N.’nin ev arkadaşı Geraldine Ronel Mbaibikeel ile şikayetçi konumunda olan Emmanuel Okorite Sampson dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Sampson’un öğrenci ön izni ile 60 günlük vizeyle ülkeye giriş yaptığı ancak bu süre içerisinde herhangi bir okula kayıt yaptırmadığı belirtildi. Sampson’un KKTC’de ikamet izinsiz kalma, Mbaibikeel’in ise darp ve soygun suçundan teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa' da meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı E.Nisimli şahsın alacak-verecek meselesi yüzünden Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun çeşitli yerlerine yumruk atarak, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra iPhone marka cep telefonunu ve Nijerya pasaportunu aldığını ifade etti. Polis, ayrıca henüz tespit edilemeyen iki şahsın Sampson’u zorla araca bindirerek, Girne’ye götürdüklerini, kaldığı daireye gittiklerini ve dolapta sakladığı 600 Euro parayı çaldıklarını söyledi. Polis,

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, çalınan telefon ve pasaportun zanlının Küçük Kaymaklı'daki evinde bulunduğunu kaydetti. Polis memuru, zanlının ev arkadaşı olan ve olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen Geraldine Ronel Mbaibikeel’in gözaltına alındığını açıkladı.

Geraldine Ronel Mbaibikeel’in 30 Temmuz tarihinden beri tutuklu olduğunu, E.N. ile iki şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, ancak Geraldine Ronel Mbaibikeel’in soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

İkisi de cezaevinde

Polis memuru, olayda şikayetçi konumunda olan Emmanuel Okorite Sampson’un pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, Sampson’un 60 gün süreyle ön izinle geldiğini, bu süre içerisinde hiçbir okula başvuru yapmadığını, muhaceret sisteminde hiçbir şekilde kaydının bulunmadığını açıkladı.

Polis memuru, Sampson’un da KKTC ikamet izinsiz kalma suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Mbaibikeel’in 45, Sampson’un ise 40 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.