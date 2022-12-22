Rahman’a 2 yıl hapislik

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak geldikten 7 ay sonra uyuşturucu tacirliğine başlayan Ali Nur Rahman hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 24 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle davaya konu olan olayın olguları aktarıldı. 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ali Nur Rahman’ın Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alt geçit altındaki demir korkulukların arasından şüpheli bir paket aldığına dair ihbar yapıldığı belirtildi.

Sanığın Göçmenköy’deki ikametgâhına gidildiği ve yapılan arama sonucu 220 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan sanığın uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Sanığın soruşturmanın ardından 19 Ağustos 2022 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği anımsatıldı.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, olgu ve emareler doğrultusunda sanığı itham edildiği davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini belirtti. Soytaç, sanığın öğrenci vizesi ile ülkeye gelip, kısa süre içinde uyuşturucu ithal ederek, satışını planlamasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.