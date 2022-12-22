Saatlik uçuş maliyeti 4 bin 500 Euro

Rum yönetiminin, Başkan ve diğer yetkililerin yurtdışı seyahatleri için bir “başkanlık uçağı” satın alınmayı değerlendirdiği ancak Savunma Bakanı Haralambos Petridis satın alımı uygun bulmayıp engellediği için Yunanistan tarafından hediye edildiği bildirildi.

Politis’in, Sayıştay Başkanlığı’nın dün yayımlanan Savunma Bakanlığı raporuna dayandırdığı habere göre Petridis, “başkanlık jetinin” yıllık periyodik bakım masrafının 410 bin, personel maaşları hariç, sadece saatlik uçuş masrafının ise 4 bin 500 Euro olacağı gerekçesiyle satın alım yapılmaması direktifi vermişti.

Yunanistan tarafından hediye edilen “başkanlık jetinin” 16’sı Rum Millî Muhafız Ordusu’ndan (RMMO) 5’i Yunan Hava Kuvvetleri’nden toplam 21 personeli olması gerektiği kaydedilen raporda Sayıştay Başkanlığı “her halükârda başkanlık jetinin kullanılması, ticari hava yolu şirketi kullanılmasından çok daha masraflı. Bu nedenle jetin, başkan dışında herhangi başka bir yetkili (bakanlar, müsteşarlar vb) tarafından kullanılıp kullanılmadığını yıllık denetlemek niyetindeyiz” ifadesini kullandı.