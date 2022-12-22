Kapı duvar

Abdullah SUİÇMEZ

İşlerini yapmak için dün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Lefkoşa’daki merkez binasına gidenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kamuda öğle mesaisinin saat 13.15’te başladığını bilen vatandaşlar, ona göre hareket edip saat 12.30 sıralarında bekleyişe geçti.

Saat 13.15’e gelince mesai başlamadı ve Kurum’un kapıları açılmadı. Vatandaşlar 5-10 dakika gecikebilir diyerek, bekleyişini sürdü.

Saat 13.30’a kadar süren bekleyiş sonrası yine mesai başlamadı. Vatandaşlar gerilmeye başladı, kimisi beklemekten vazgeçip döndü, kimisi de sık sık cam kapıdan içeriyi görmek için uğraştı.

Ancak saat 14.00’te de kurumun kapıları açılmadı. Gerginlik iyice tırmanırken, vatandaşlar isyan etti.

İhbar üzerine Kurum’a giden Diyalog muhabirini gören vatandaşlar dert yandı.

Gönyeli’den, Haspolat’tan, Alayköy’den ve Lefkoşa’nın birçok bölgesinden işini gücünü bırakıp Kurum’a işlem yaptırmaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, “Öğle mesaisi 13.15’te başlıyor. Bunu bilerek geldik ama pişman olduk. İşimizi gücümüzü bıraktık, boşuna geldik” diyerek isyan etti.





