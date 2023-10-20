Cenazesi bugün

Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin kurucularından ve başkanlarından, TMT mensubu, futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan, 86 yaşında hayata veda etti. Meslek hayatı boyunca gazetecilik ve hakemlikle ilgili pek çok ödül alan Özcanhan’ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Özcanhan, bugün bazı basın örgülerinin düzenleyeceği ortak anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Özcanhan için saat 11.00’de Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesindeki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde anma töreni yapılacak. Özcanhan için Spor Yazarları Derneği’nde yer alacak törende, konuşmalar yapılacak, tabutuna çiçekler bırakılacak.

Akar: Hizmetleri unutulmayacak

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Özcan Özcanhan’ın ölümünü büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Özcanhan’ın çok sayıda basın kuruluşunda hizmet verdiğini, genç gazetecilere daima yol gösterici olduğunu vurgulayan Akar’ın Özcanhan’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Özcan Özcanhan meslekte kendini kanıtlamış, başarılı ve örnek bir insandı. Birlikte çalışma imkanı bulduğumuz, gençlere yol gösterici bir gazeteciydi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nde uzun yıllar hizmetlerde bulunan Özcan Özcanhan’ın, milli hakem ve spor yazarı olarak da hizmetleri unutulmayacak. Yaslı ailesine, tüm dostlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.”

Gazeteciliğe gönül verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, gazeteci Özcan Özcanhan’ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı. Töre, yayımladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk basınının duayenlerinden Özcan Özcanhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin birçok evresine tanıklık etmiş, bu mücadelenin durulmasında emekleri ve hizmetleri olan Özcanhan’ın vefatı toplumumuz için çok büyük bir kayıptır. Yaşamı boyunca milli değerlere sahip çıkan halkımızın haklı davasının duyurulmasını kendisine rehber edinen Özcanhan’ın çalışmaları gazeteciliğe gönül vermiş meslektaşlarına daima rehber olmalıdır” dedi.