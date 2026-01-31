Ortaköy’ü dağıttı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar suçundan aranan H.Ö. Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından Ortaköy’de seyir halindeyken tespit edildi. Polis, aranan zanlıya durması için ikazda bulununca H.Ö. kaçmayı tercih etti. Kaçarken hem polise hem de ÇÖŞ’e ait araçlara çarpan zanlı kısa sürede tutuklandı.

“Kasti hasar, polisin dur emrine riayetsizlik, polisi darp ve görevinden men” suçlarından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 29 Ocak 2026 tarihinde saat 21.25 sıralarında Ortaköy’de, kasti hasar meselesiyle ilgili olarak aranmakta olan zanlının Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından kullanımında bulu-nan araçla seyir halindeyken tespit edildiğini söyledi. Polis, görevli ekipler tarafından zanlıya dur ihtarı yapıldığını, ancak ihtara uymayarak kaçtığını belirtti.

Polis, zanlının kaçışı sırasında CÖŞ’e ait iki araca kasten çarptığını, ayrıca araçtan inen polislere çarpıp kaçmaya teşebbüs ettiğini kaydetti. Polis, zanlının kısa sürede yakalandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının yaklaşık 400 bin TL tutarında hasara sebep olduğunu, tutuklanmasının ardından Lefko-şa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldüğünü, gerekli ilk müdahalenin yapılmasından sonra ta-burcu edilerek Lefkoşa Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini kaydetti.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polislerin de Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kont-rolünden geçirildiklerini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı oldu-ğunu belirterek, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026, 09:46