Sorgulanıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Olayda kullanılan motosikletin Güney Kıbrıs’tan getirilmesine ve İncirli köyüne bırakılmasına yardım ettiği belirtilen B.A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 15 Ocak’tan beri aranan zanlının önceki gün Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 6 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Suça ortak oldu

Polis, meydana gelen olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu 22 Ocak 2026’da olayda kullanılan motosikleti Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getiren A.D., H.B.E.’nin tespit edildiğini belirtti. Polis, 23 Ocak’ta ise motosikleti aranan bir şahıs ile birlikte Alayköy çemberine Mercedes vito araçla bırakan E.Y.’nin yakalandığını anımsattı.

Polis, motosikletin güneyden getirilmesine, İncirli köyüne bırakılmasına yardım eden ve 15 Ocak’tan beri aranan B.A.’nın ise 29 Ocak’ta Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti. Polis, tutuklanan zanlıdan cep telefonu istendiğinde kaybettiğini söylediğini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili diğer zanlıların ifadelerinin B.A.’ya okunduğunu, onun da bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.