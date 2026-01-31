Karneler dağıtıldı

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

Toplam 57 bin 413 öğrenci, karnelerini alarak 15 Şubat’a kadar sürecek sömestr tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ndeki karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Çavuşoğlu öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada meslek liselerinin önemini vurguladı.

Meslek liselerinin ülkenin geleceği olduğunun bilincinde ve ilk görevini meslek lisesinde yapan bir öğ-retmen olarak bugün meslek liselilerle birlikte olmak istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, öğrencilere girdikleri bölümlerde, öğretmenlerine çok iyi kulak vererek, eğitimi en iyi şekil-de tamamlamaları için öğüt verdi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdi.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yak-laşık 25 bin 188 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin 44 meslek lisesi öğrencisi ile Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde 700 öğ-renci eğitim görüyor.

KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda ise yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapıyor.



Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026, 09:42