Kaçışları bir gün sürdü

Lefkoşa’da bir iş yerinden hırsızlık yapan biri 16, diğer 19 yaşında iki kafadar, Güzelyurt’ta kaza yapınca yakayı ele verdi. İş yerinden çaldıkları tost, kahve makinesi ve bilgisayarı satarak, para temin eden 16 yaşındaki K.İ.Y. (E) ile Azat Nur Şirin dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların Lefkoşa’da hırsızlık yaptıktan bir gün sonra Güzelyurt’a gittiklerini, orada kaza yapınca yakalandıklarını ifade etti.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidinin kırılarak açıldığını ve içeriye girildikten sonra, 2 adet kahve makinesi, tost makinası, diz üstü bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalındığını söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde suçu işleyenlerin Azat Nur Şirin ve 16 yaşındaki K.İ.Y. olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlıların aranan şahıs ilan edildiğini ve 6 Temmuz’da Güzelyurt’ta trafik kazası yapınca yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye teslim edildiklerini, yapılan soruşturma sonucu çaldıkları tost makinesini 250 TL, bilgisayar ve 2 adet kahve makinesini ise 3 bin 500 TL paraya sattıklarının belirlendiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.