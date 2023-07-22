Kadriye rahat durmuyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde dolandırıcılık suçundan tutuklanan Kadriye Denise Sürücü’nün Girne’de de birçok vukuat işlediği ortaya çıktı. İnönü ve Korkuteli köylerinde 3 kişiden 855 TL parayı sahtekarlıkla temin eden Kadriye Denise Sürücü’nün Girne’de bir casinodan ve butikten hırsızlık yaptığı belirtildi. Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu bulunan zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cihat Doğan, zanlının, 29 Nisan 2023 tarihinde, İnönü’de, isminin baş harfleri Ç.B. olan şahıstan bir tanıdığının kızı olduğunu söyleyerek, taksi parası için 500 TL aldığını ve sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının, 12 Temmuz 2023 tarihinde, yine aynı köyde, Ö.Ç.’den, “Beni Tahir usta yolladı” diyerek 250 TL para istediğini ve konu parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anımsattı.

Zanlının, 13 Temmuz’da bu kez Korkuteli’nde, Fidan isimli kafeteryada, 105 TL tutarında aldığı yiyecek ve içeceklerin hesabını, bankamatikten para çekip gelme bahanesiyle işletmeden ayrıldığını ve geri dönmediğini açıkladı. Zanlının, 18 Temmuz’da Gazimağusa’da tespit edildiğini ve 19 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 50 bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Para ve kıyafet çaldı

Öte yandan polis, zanlının Girne bölgesinde de suç işlediğini açıkladı. Polis Basın Subaylığı, zanlının 20 Nisan – 13 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Girne’de bir casino içerisinde, masa

üzerinde bulunan içerisinde bin 800TL ile kredi kartları bulunan cüzdanı ve bir butikten 380 TL değerinde kıyafet çaldığını belirtti.