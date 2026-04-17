Kalıcı olmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel konular ile Türkiye-Kuzey Kıbrıs gündemdeydi. Erdoğan'ın görüşmede, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Avrupa ülkeleri tarafından Kıbrıs'a yerleştirilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu da yer aldı.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin KKTC’nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtti.”



Antalya Diplomasi Forumuna katılacak

Bu arada Teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen foruma katılacak olan Erhürman'ın muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bugün başlayıp pazar günü tamamlanacak Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, forumun tamamlanmasının ardından pazar akşamı adaya dönecek.

