Geri sayım sürüyor

Kıbrıs Türk halkı 23 Ocak’ta sandığa giderek Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) milletvekilliği erken genel seçim için ilan ettiği seçim takvimine göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçe vermeleri için verilen süre dün doldu. Sandık seçmen listeleri ise bugün tamamlanacak. Askı öncesi seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklanmıştı.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısı 198 bin 957’ydi. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar için 29 Aralık’ta başlayan propaganda süreci 22 Ocak’ta sona erecek.

Müracaatları alınan, geçici olarak ilan edilen adayların kesinleşen listesi 28 Aralık’ta yayınlanmıştı. Buna göre, askı listesinde 405 olan aday sayısı, 2 bağımsızın adaylığını geri çekmesiyle 403 olmuştu.



8 siyasi partinin bu seçim için belirlediği 400 aday var. 3 bağımsız adayla birlikte seçime katılacak 403 adaydan 131’i kadın.Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49’a düşmüştü.Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 1, 4 de bağımsız olmak üzere 49 milletvekili var.Meclis’teki 49 vekilden 40’ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.