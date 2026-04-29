Kampüs şenleniyor

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde düzenlenen Geleneksel Neşeli Cumartesiler etkinlikleri bahar döneminde de öğrencilerin yoğun katılımıyla sürdürülüyor. Kampüs yaşamına sosyal hareketlilik kazandırmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında öğrenciler, Cumartesi günleri farklı alanlarda hazırlanan aktivitelerde bir araya geliyor.

Üniversitenin Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi koordinasyonunda; İletişim Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun katkılarıyla organize edilen programlarda çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Öğrenciler “Kilden Diş Yapma”, “Rüya Kapanı”, “Taş Boyama”, “Dijital Oyun Tasarımı”, “Tuval Boyama” ve “El Kremi Yapımı” gibi etkinliklere katılarak hem üretim sürecine dahil oldu hem de arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirme imkanı buldu.

Program kapsamında ayrıca medya standı kurularak fotoğraf ve röportaj çalışmaları yapıldı. Şifalı içeceklerin sunulduğu stantlar öğrencilerden ilgi görürken, gün boyunca düzenlenen “En Neşeli Cumartesi Fotoğraf Yarışması” ile katılımcılar arasında etkileşim artırıldı.

Müzik performanslarının gün boyu devam ettiği etkinliklerde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Kampüste eğlenceli anların yaşandığı program, DJ Deniz Narin’in sahne performansıyla sona erdi.



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026, 10:07