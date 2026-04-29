30 günde yargı

Gönyeli’de eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aranırken, uyuşturucuyla yakalanan B.R. ile suç ortağı

U.Ö. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı B.R.’nin eşini darp ettiği, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gönyeli’de araç içerisinde arkadaşıyla birlikte tespit edildiği açıklandı. Ülkede çalışma izniyle bulunan B.R. teminatla serbest kalırken, turist vizesi bulunan U.Ö. cezaevine gönderildi.

Polis, B.R.’nin 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli’deki evinde eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında kadının boğazını sıkarak yatağa yatırıp, yanağına, burnuna ve başına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, şikâyetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli’de 101 plakalı aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan U.Ö. işe B.R.’nin huzurunda gerçekleştirilen aramada bir tanesi ucu yanık olmak üzere 2 adet elle sarılmış, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olan sigara bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, 17 Nisan’da B.R.’nin ikametgâhında gerçekleştirilen aramada yatak odasında ütü masası üzerinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan RAW marka sigara sarma kâğıdı bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturma Girne’ye uzandı

Polis, zanlı U.Ö.’nün suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucuyu Girne’de bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Girne’de de soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, B.R.’nin ülkede çalışma izniyle, U.Ö.’nin ise turist vizesiyle bulunduğunu belirtti. Polis, B.R.’nin uygun bir teminata bağlanmasını, U.Ö.’nün ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; B.R.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. Mahkeme; U.Ö.’nün 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

