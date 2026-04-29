Güzelyurt Belediyesi’nin, Efeler Belediyesi iş birliğiyle üç yıl önce hayata geçirdiği atık su arıtma tesisinden elde edilen suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesi projesi kapsamında yetiştirilen enginarlar, düzenlenen gastronomi etkinliğiyle tanıtıldı. Tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle üretilen enginarlar, Güzelyurt Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda şeflerin özel tarifleriyle davetlilerin beğenisine sunuldu.

Güzelyurt Belediyesi organizatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Şef Selim Yeşilpınar ve Tanya Kilitkayalı tarafından hazırlanan çeşitli enginar yemekleri servis edildi.

Proje kapsamında yetiştirilen ürünlerin farklı pişirme teknikleri ve sunumlarla değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan menüde, enginarın ana ürün olarak kullanıldığı birçok farklı lezzet yer aldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte davetlilere sunulan yemekler, lezzet ve görsellik açısından beğeni topladı. Şeflerin yaratıcı sunumlarıyla hazırlanan enginar yemekleri, katılımcılara farklı tatların bir araya geldiği kapsamlı bir gastronomi deneyimi sundu.

Etkinliğin, sürdürülebilir tarım uygulamalarının tanıtılması ve yerel ürünlerin değerinin artırılması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Atık su arıtma projesi

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde, atık suyun arıtılarak tarımsal sulamada kullanılmasının sürdürülebilirlik açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı. Bu yöntemle hem su kaynaklarının verimli kullanıldığı hem de çevre dostu bir üretim modeli oluşturulduğu ifade edildi. Ayrıca enginar üretiminin bölge tarımı açısından önemli bir alternatif ürün olduğu belirtilerek, yerel üretimin desteklenmesinin ekonomik katkısına dikkat çekildi.

Programda, yerel ürünlerin gastronomide kullanımının kültürel mirasın yaşatılmasındaki rolüne de değinildi. Katılımcılara sunulan tabakların hazırlanmasında geleneksel tatların modern dokunuşlarla harmanlandığı ifade edilirken, bu tür etkinliklerin hem üreticiyi hem de yerel mutfağı desteklediği kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026, 10:09