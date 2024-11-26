‘Kamuoyuna yalan söyledi’

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni dün mecliste görüşülen bütçe görüşmelerine katılarak, konuşma yaptı. Kuni, geçtiğimiz Ekim ayında patlak veren alkollü mama skandalına ilişkinde konuşarak, Sağlık Bakanına “basın açıklaması yapmayın” diye bir şey söylemediklerini belirtti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Polis Genel Müdürü’nün bu açıklaması eğer doğruysa Sağlık Bakanı etmelidir” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü bütçesi 6 milyar 298 milyon 900 bin TL olarak Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliğiyle onaylandı. Kaynak: Polis Genel Müdürlüğü bütçesi komitede onaylandı

Kuni, bütçe görüşmeleri esasında yaptığı konuşmada yeni doğan servisindeki olayla ilgili de hiçbir şey söylemediklerini, Sağlık Bakanına “basın açıklaması yapmayın” diye bir şey söylemediklerini belirtti.

Sorular yanıt bekliyor

Kuni’nin bu açıklaması üzerine HP lider Özersay istifa çağrısı yaptı.

Özersay, şunları ifade etti:

“Alkollü mama skandalının hemen ardından aynı gün yaptığımız açıklamada ve canlı yayınlarda Sağlık Bakanı’nın olayla ilgili bilgi vermemelerini, açıklama yapmamalarını polisin kendilerinden istediği yönünde bir bahane ortaya attığını, oysa polisin böyle bir şey yapmış olamayacağını yaptıysa bile bunun Bakanlığın ailelere bilgi vermemiş olmasını haklı çıkarmayacağını vurgulamıştık.

Bugün Polis Genel Müdürü’nün Meclis bütçe görüşmeleri sırasında bir soruya “biz Sağlık Bakanına açıklama yapmayın ya da ailelere bilgi vermeyin demedik” dedi.

1) Polis Genel Müdürü doğruyu söylüyorsa şimdiye kadar en az on defa istifa etmesi gereken Sağlık Bakanı bu konuda yalan söylemiş durumuna düşer ve istifası gerekir;

2) Sağlık Bakanı Polis Genel Müdürü’nün doğruyu söylemediğini iddia ediyorsa çıkıp derhal açıklama yapması gerekir!

3) Polis Genel Müdürlüğü, 28 Ekim tarihinde Sağlık Bakanı basın önünde topu Polise atan ve “polis böyle yapmamı istedi” diyen Sağlık Bakanının doğru söylemediğini açıklamak için neden bir ay beklediğini açıklamalıdır. Polis Bakanı korumaya mı çalıştı? Bu açıklamayı polis keşke çok daha önceden yapmış olsaydı.

Bu sorular ve dahası yanıt beklemektedir ve gerektirmektedir.”



Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024, 09:51