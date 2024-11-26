Panik yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Taşkınköy'de dün akşam saat 18.00 sıralarında bir ikametgâhta, faal durumda bulunan şömine bacasının ısınıp çatı tahtalarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 3 yatak odası ve kapıları, bir adet çift kişilik 2 adet tek kişilik yatak ,2 adet dolap ve içerisindeki muhtelif giyim eşyaları,3 adet komidin,2 adet klima iç ünitesi ve çatı tamamen yanarak zarar gördü.

Yangının, bitişiğinde bulunan başka bir eve sirayet etmesi sonucu söz konusu evin de çatısı ve tavan kaplamaları yanarak zarar gördü.

