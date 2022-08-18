Karakolda ifade veriyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir telefon dükkânına giren Sri Lanka uyruklu Sesay Ramzan, bin 250 dolarlık soygun yaptı.

Zanlı bin 250 dolarlık değerindeki cep telefonunu çalarak dükkândan ayrıldı. Polis tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalanan zanlının evinde arama gerçekleştiren polis, 2 cep telefonu, bir şarj aleti, powerbank ve akıllı saat ele geçirdi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddialar aktarılarak tutuklama talep edildi.

Evinde başka telefonlar bulundu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cafer Erenköylü, zanlının, 13 Ağustos 2022 tarihinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir telefon dükkânına müşteri gibi girdiğini söyledi. Polis, zanlının iş yerinden bin 250 dolar değerinde akıllı telefon sirkat ettiğini açıkladı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının kısa sürede tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis memuru Cafer Erenköylü, zanlının evinde yapılan aramada, 2 adet, kutuları henüz açılmamış akıllı telefon, bir adet sarj aleti, powerbank ve akıllı saat bulunduğunu ve emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.