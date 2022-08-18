Tam liste açıklandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor ve öngörülen belediye sınırları ile belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerlerini gösteren haritayı yayımlandı. Tasarı ile belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesi, personelin birleştirilen belediyelere intibakının en kıdemliden başlamak üzere aynı sınıf, aynı derece ve aynı kadroya göre yapılması düzenlendi. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin personeli de bütçesi de yeni oluşturulan belediyeye aktarılacak.

Tüm işlemler yeni belediyeye aktarılacak

Tasarıya göre, birleştirme sonucu tüzel kişiliği yeni oluşturulan belediyelerde personelin intibakı en kıdemliden başlamak üzere aynı sınıf, aynı derece ve aynı kadroya yapılacakken, kadro yetersizliği nedeniyle intibakı yapılamayan sürekli personel, kadro fazlası olarak atanacak ve kadrosunun kendisine kazandırmış olduğu tüm haklardan aynen yararlanmaya devam edecek. Tasarıya göre, tüzel kişiliği kaldırılarak yeni bir tüzel kişilik altında birleştirilen belediyelerin kullanımında olan taşınır ve taşınmaz mallar, tüm borç, alacak, hak ve yükümlülükler ile sahip olduğu döner sermayeli kuruluşlarda, kooperatiflerde bulunan tüm hak ve yükümlülükler, birleştirme sonucu yeni oluşturulan belediyeye aynen devrolunacak. Tasarıda bulunan “Toplu İş Sözleşmelerinin Korunması” yan başlıklı geçici madde ile tüzel kişiliği kaldırılan Belediyelerin Toplu İş Sözleşmelerinin yenisi yapılıncaya kadar aynen devam etmesi ve tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin Toplu İş Sözleşmelerinden kaynaklanan mükellefiyetlerini birleştirme sonucu yeni oluşturulan Belediye’nin devralması sağlandı.

İşte o 18 belediye ve yerleşim yerleri

Tasarıya göre, 18 belediye ve bağlı yerleşim yerleri şu şekilde:

Lefkoşa Türk Belediyesi (9 köy): Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet.

Gazimağusa Belediyesi (4 köy): Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka.

Girne Belediyesi (9 köy): Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu.

Güzelyurt Belediyesi (14 köy): Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı.

İskele Belediyesi (22 köy)-: Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca.

Lefke Belediyesi (21 köy): Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Yeşilyurt, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli.

Değirmenlik Belediyesi (20 köy): Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Mineraliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi (20 köy): Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarsalan, Karşıyaka.

Erenköy-Karpaz Belediyesi (15 köy): Gelincik, Ziyamet, Balalan, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi (9 köy): Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi (14 köy): Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı.

Mesarya Belediyesi (11 köy: Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Kurudere, Ulukışla, Aslanköy.

Gönyeli Belediyesi (7 köy): Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere

Yeniboğaziçi Belediyesi (8 köy): Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi (6 köy): Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli.

Dikmen Belediyesi (13 köy): Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğaz Köy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek.

Tatlısu Belediyesi (1 köy): Tatlısu.

Beyarmudu Belediyesi (7 köy): Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik.

Tasarıda, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca ve Kalecik köylerinin belediyelerinin değişerek, bu köylerin İskele Belediyesi'ne bağlanması da yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 10:10