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KKTC’yi temsil ettiler

Hasipoğlu ve Savaşan,  Kamboçya’da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na katıldı

KKTC’yi temsil ettiler
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan KKTC’yi temsilen Kamboçya’da düzenlenen 12. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na (ICAPP) katıldı.
Bölgesel barış ve iş birliğinin geliştirilmesi, siyasi dayanışma ve küresel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacı ile Başkent Phnom Penh’de toplanan Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP2024) kapsamında, Kamboçya, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Çin, Pakistan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 35 ülkeden 85 siyasi parti liderinin yanı sıra milletvekilleri bir araya geldi. 
Açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu ile Grup Başkanvekili Savaşan’ın katıldıkları toplantılarda Kıbrıs konusunun yanı sıra, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) bölgesel politikaları hakkında bilgiler verdi. 
Hasipoğlu ve Savaşan, KKTC’nin uluslararası platformlarda daha görünür olması ve etkin iş birlikleri yapabilmesi amacıyla temaslarda da bulundu.  
Milletvekilleri, Kamboçya Krallığı Başbakanı Hun Manet, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, ICAPP Daimi Komitesi Başkanı, Kore Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve ICAPP Daimi Komitesi Eş Başkanı Mushahid Hussain Sayed’in de yer aldığı birçok siyasi parti lideri, milletvekili ve basın mensubuyla görüştü. 

İkisi de konuştu
Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na (ICAPP) katılan Hasipoğlu ve Savaşan, 12. ICAPP Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.
Açıklamaya göre, milletvekilleri, konuşmalarda, Kıbrıs meselesinin doğru zeminde tartışılması gerektiğini, yıllar süren sonuçsuz federasyon müzakerelerinden sonra Kıbrıs Türk halkının egemenlik eşitlik ve uluslararası eşit statü talebinin doğru zamanda yapılan son derece meşru bir hak olduğunu, Güney Kıbrıs yönetimin çözümü istermiş gibi görünüp geçen zaman içerisinde hep masadan kaçtığını, Türkiye‘yi çözümün önünde engel ve işgalci olarak dünyaya lanse etmeye çalıştıklarını, bu savın son derece yanıltıcı ve gerçek dışı olduğunun, kendi uzlaşmaz tutumlarını kamufle etmekten başka bir amaç taşımadığını vurguladılar.
Milletvekilleri, Anavatan, Garantör Türkiye’nin adaya müdahalesinin sadece Kıbrıs Türk halkına değil tüm adaya barış ve huzur getirdiğini ifade ettiler.
 

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YORUMLAR
Lefkoşalı
Lefkoşalı - 3 saat Önce

Eyvahlar olsun,eyvah ki ne eyvah..Komediye bakarmısınız,bu ikisimi KKTC'yi temsil ettiler..YANDIK!

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Tamam, bunlar da ragat rahat nüfus gönderir gayrı...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 3 dakika Önce

Kamboçya’dan KKTCye yol bağladık , Milli Geliri Yılda 1810 Dolar olan ( Aylık Gelir 5100 TL ) Dünyanın en fakir ve sefil Ülkelerinden olan Kamboçya’dan KKTCye Yüzbinlerce kalıcı Yolcu bekliyoruz ! KKTCde Nijerya’dan ‘ Bangladeş’ten ‘ Pakistan ‘ Somali ve Sudan’dan Yüzbinleri asmış kalıcı Yolcular var iken KKTCyi tanıyacak Kamboçya’dan niye Yüzbinler gelmesin ki ! KKTC için Hayatı olan KKTCnin tanınması değilmidir yani ? KKTCyi tanıtmak için Yöneticilerimizin bir sonraki gezisi Gagarus Cumhuriyetine olması gerekmiyor mu yani ? Gagarus’tan KKTCye de şayet yol bağlar isek Dünyanın KKTCyi tanımaması mümkün değildir !

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