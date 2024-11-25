Sefer sayısı artacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve SunExpress Havayolları iş birliğinde Workshop düzenledi.

Verilen bilgiye göre, Acapulco Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, SunExpress Havayolları’nın Almanya pazarında çalıştığı yaklaşık 40 acente yetkilisi de katıldı. Etkinliğe ülkeden de KITSAB’a bağlı yerel acenteler katılırken, daha sonra Almanya’dan gelen acentelerle bire bir toplantılar gerçekleşti.

Etkinlikte KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Asbaşkanı Fethi Özboğaç birer konuşma yaparken, SunExpress Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu da SunExpress hakkında sunum yaptı. Organizasyonda Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşma yaparak, ülke turizmi hakkında bilgi verdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada turizmin, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirterek, “Akdeniz’in bu eşsiz köşesi, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve samimi insanlarıyla her zaman dikkat çekmiş bir destinasyondur.” ifadelerini kullandı.

SunExpress Kıbrıs’a sefer sayılarını artıracak

SunExpress’in 2023 yılında İzmir-Ercan, 2024 Haziran ayında Antalya-Ercan ve 2024 Kasım ayı itibarı ile Adana, Mersin-Ercan seferlerini başlatarak destinasyon sayısını artırdığı ve önümüzdeki günlerde Avrupa’dan da Kıbrıs’a yolcu taşımak için sefer sayılarını artırmayı hedeflediği kaydedildi.

