Kapasite artacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 80 test yapıldığını ifade ederek, pandemi süreci başladığı zaman günlük 100 olan PCR testi kapasitesinin binlere çıktığına işaret etti.

Pilli, Ercan Havaalanı’nda gelen yolculara yapılan testler için oluşturulan 8’er kişilik ekip sayısını artıracaklarını da belirtti.

Bakan Pilli, “Mağusa Devlet Hastanesinde 400 PCR testi yapabiliyoruz. Lefkoşa Devlet Hastanesi DNA laboratuvarında PCR test sayısı binlere çıkıyor. Özelden de YDÜ’de testler yapılıyor ve isteğimize göre PCR test sayısını artırıyoruz” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Bakan Pilli, hava ve deniz ulaşımında artacak yolcu sayısını dikkate alarak PCR test kapasitesini artırdıklarını ve YDÜ’nün dışında Lefkoşa’da iki özel laboratuvara da test yapma izni verdiklerini söyledi.

Ercan’da 8 kişiden oluşan 3 farklı ekip hizmet verecek

Pilli, “50 tane personel aldık. Daha öncede 33 personel almıştık. Ercan Havaalanında gelen yolculara yapılan testler için oluşturulan 8’er kişilik ekip sayısını artırıyoruz. Uçuşların artması ile birlikte 14 Temmuz’dan itibaren 8’er kişiden oluşan ekip sayısını 3’eçıkarıyoruz”dedi.

Bakan Pill, 3 farklı ekibin vardiyalı çalışmaya başlayacağını belirterek, “Deniz yoluyla gelen yolculara test yapan ekip de artırılacak. Yani bizim ekiplerimiz, testlerimiz hazır olduğunca yolcu sayıları da artırılacaktır. Halkımızın sağlığını sıkıntıya sokacak herhangi birşey yapmayız” şeklinde konuştu.

Bakan Ali Pilli bir soru üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine atanması gereken temsilcinin de bugün itibarıyla hastaneden bir doktorun atandığını açıkladı.

Pandemi hastanesini 20 Temmuz’da da bitireceğim

Bakan Pilli, Pandemi için bir merkez yarattıklarını ve bunun için yapılanları 20 Temmuz’da herkesin görebileceğini söyledi. Ali Pilli, şunları söyledi: “Herkes pandemi hastanesi için her yeri önerebilir. Ama Pandemi hastanesini ben söyledim ve 20 Temmuz’da da bitireceğim. 20 Temmuz’a kadar ne yapacağımızı herkes görecektir.”

Bir vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan testler sonucu bir Covid-19 vakasına rastlandığını da açıkladı.

Pozitif vakanın ülkeye havayoluyla gelen Türkiye vatandaşı olduğunu belirten Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını ve pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Karantina Merkezi’nde tedavisine başlandığını belirtti.