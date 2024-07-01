"Ambargolar kabul edilemez.."

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı festivalin açılışında yaptığı konuşmada direkt uçuşların sadece Kıbrıs Türk halkı için değil KKTC’de yaşayan İngilizler için de önem taşıdığını ifade etti. Tatar, ambargoların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Enfield bölgesinde yer alan festivale, Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk ve Türk toplumu temsilcileri, Birleşik Krallık Parlementosu eski üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, festivalde yaptığı konuşmada, İngiltere’deki vatandaşlara, KKTC halkının sevgi saygı ve selamlarını iletti.

Tatar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederek, işbirliği, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır İngiltere’deki var olma mücadelesini anımsatan Tatar, bugün her alanda başarılı olan Kıbrıslı Türkleri kutladı.

Tatar, gelecek nesillere kültürü dili örf ve adetleri aktarmak için federarlık yapan okullara ailelere teşekkür ederek, gönül kültür ve milli değer bağlarını koparmayan herkese teşekkür etti.

Avusturalya’daki vatandaşlarla da bir araya geldiğini anlatan Tatar, Avusturalya’ya turist olarak değil cumhurbaşkanı olarak gittiğini, orada da yüz binden fazla vatandaşın kültürünü yaşattığını kaydetti.

Kıbrıs Türkünün Türkiye’nin desteğiyle her alanda her yaşadığı yerde geliştiğini ve KKTC’ye sahip çıktığını ifade eden Tatar, devletin Kıbrıs Türk halkını bir birine bağladığını vurguladı.

Devleti yaşattıklarını ve geliştirmek için de büyük mücadele içinde olduklarını ifade eden Tatar, Uluslararası camia ile de her alanda birlikteliği sağlamak, gerçekleri anlatmak ve halkın varlığı için mücadele verdiklerini söyledi.

Londra’daki festivalde konuşan Tatar, direkt uçuşların KKTC’de yaşayan İngilizler için de önem taşıdığını belirtti