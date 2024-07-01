ABD Nükleer Denizaltısı Limasol limanında!..

Nükleer tahrikli Amerikan denizaltısı USS Georgia’nın ise Limasol Limanı'nda olduğu Rum basınıa yansıdı.Rum basının haberine göre, USS Georgia denizaltısının, yüzeye çıktığı ve ikmal amacıyla Limasol Limanı yakınında demirlediği öğrenildi
ABD’nin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderileceği yönündeki söylentiler online gemi takip sistemlerinden de doğrulandı.
Eisenhower’ın şu anda İspanya açıklarında, Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiği öğrenildi.
Öte yandan, ABD Donanması’nda 6. Filo’ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney’in de Akdeniz’de olduğu dikkat çekti. Mount Whitney’in şu anda İtalya açıklarında sabit olduğu anlaşıldı.
UYAN insanlık. Uyan . ABD ekonomisine elinden geldiğince darbe vur. ABD ürünlerini almakla değil, onurlu isen almamakla övün. Yoksa ABD şimdiki gibi istediğinin başına biner, ezer ama dönüp onu korudum der. Gazze örnegi. Irak örneği. Suriye örnegi. Afganistan örneği. Japonya örneği vs. vs. vs. Yani sıranın sana gelmesini bekleme. ABD yi boykot et ki büyüklüğünü kaybetsin. ABD Batı ve siyonist sermaye kazanmasın, Dünya ile dalga gecenesinler. Bunların ürünlerine elinizden geldiğince Boykot. Boykot. Boykot.