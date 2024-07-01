ABD Nükleer Denizaltısı Limasol limanında!..

Nükleer tahrikli Amerikan denizaltısı USS Georgia’nın ise Limasol Limanı'nda olduğu Rum basınıa yansıdı.Rum basının haberine göre, USS Georgia denizaltısının, yüzeye çıktığı ve ikmal amacıyla Limasol Limanı yakınında demirlediği öğrenildi

ABD’nin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderileceği yönündeki söylentiler online gemi takip sistemlerinden de doğrulandı.

Eisenhower’ın şu anda İspanya açıklarında, Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiği öğrenildi.

Öte yandan, ABD Donanması’nda 6. Filo’ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney’in de Akdeniz’de olduğu dikkat çekti. Mount Whitney’in şu anda İtalya açıklarında sabit olduğu anlaşıldı.