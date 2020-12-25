‘Kapsamlı soruşturma yapılıyor’

Serdar ŞENGÜL

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yılda 300-350 milyon TL’lik “vurgun yapıldığını” söyleyerek, hükümetin Kıb-Tek’te vurgunu önleyeceğini ve bunun için iş başına geldiğini söyledi.

Bakan Arıklı, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kıb-Tek’te yolsuzluk konusunda değinen Arıklı, “Bizden önceki dönemde adrese teslim ihaleler hazırlanmış, bunu açıkça gördük. Fark edince iki ihale durduruldu ve soruşturma açılması için talimat da verdim” dedi.

Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te yılda 300-350 milyon TL’lik vurgun yapıldığını söyleyerek, şunları kaydetti: “Okulların tamiratı için 30 -35 milyon TL bulsak tüm okulların tamiratını yaparız ve eğitim sistemini daha kaliteli bir hale getiririz. 40 milyon TL para bulsak tüm yolların tamiratını yaparız, kazalarda insan kaybının önüne geçeriz. KKTC’nin üçte biri büyüklüğündeki devasa bir kurumun düzgün denetlenmesini, en azından muhasebesinin düzgün yapılmasını sağlamak için ayrıştıralım. Niçin karşımıza çıkıyorsunuz çünkü bu tip vurgunlar, birilerinin cebine milyonlar akıtmaya devam ediyor. Tüy bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz.”

Erdoğan kablo ile elektrik için talimat verdi

Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı heyeti olarak, yılbaşından hemen sonra Ankara’ya bir ziyaret düzenleyerek, oradaki muhatabı olan bakanlıklarla (enerji, ticaret, sanayi ve spor) görüşmeler yapma ve bir takım anlaşmalar imzalama imkânı bulacaklarını belirtti.

Ankara temasları sırasında, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi konusunun ele alındığını belirten Arıklı, “İlgili muhatabımız olan bakanla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı önünde bu konuları uzun uzun konuştuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konu ile özel olarak ilgilendiğini ve gerekli talimatı verdiğini, bunun arkasında olduğunu söyledi. Her ne pahasına olursa olsun kablo ile elektriği, bu ülkeye getireceğiz. Bu şekilde de güneş enerjisinden de faydalanma imkânımız olacak. İnsanlar elektrik faturalarını da bana göre bir iki yıl içerisinde çok daha az bir rakamla ödeme imkânına kavuşacak” şeklinde konuştu.

Tüp gazda indirim olabilir

Arıklı, “Gaz ithalatçıları ile görüşeceğiz ve fiyatları ne kadar indirebileceklerine bakacağız. Bizim hesaplarımıza göre 5-7 TL arasında bir indirim yapmaları mümkün. Kendilerinden bunu isteyeceğiz, talep edeceğiz” dedi.