Kaptana ağır ceza

Para karşılığı Suriyeli mültecileri Kuzey Kıbrıs’a taşıyan 22 yaşındaki tekne kaptanı Mehmet Altınışık hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda sanığın elverişsiz bir tekneyle 5’i çocuk 18 göçmeni taşıyarak hayatlarını tehlikeye attığı belirtildi.

Kararda aktarılan olgulara göre; 5 bin dolar karşılığında Türkiye’nin Manavgat bölgesinden Suriye uyruklu 18 kişiyi alarak, saat 04.50 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a doğru yola çıkan sanık, Yeşilırmak kıyılarına yaklaştığında KKTC’deki su ortağı tarafından ‘gelme polis var’ diye uyarıldı. Sanık, bunun üzerine mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktı ve Türkiye’ye kaçmaya kalkıştı. Ancak sanık, KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek, yakalandı.

Mehmet Altınışık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği insan kaçakçılığı suçunun yaygınlık gösterdiğini ifade etti.

Soytaç, sanığın mağdur olan göçmenlerden menfaat elde etmesinin suçun vahametini artırdığını belirtti. Soytaç, sanığın elverişsiz bir tekneyle 5’i çocuk 18 göçmenle 5 bin dolar karşılığında açık denizde hayatlarını tehlikeye atmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Soytaç, sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.