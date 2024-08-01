Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 40 gram hintkeneviri ile 3 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında Cengiz Karaşahin tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 30 Temmuz 2024 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 18.00 sıralarında evine baskın yapıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan arama sonucu, vakumlamış poşet içerisinde 40 gram hintkeneviri ile 3 gram kokain türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, konu maddelerin analize gönderileceğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

