Ankara’da tarihi olay

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı. ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Son yılların en kapsamlı rehine değişimi

Bu operasyon, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti, operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı.

İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi.

ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı.

MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarıyla yürüttü.

Tüm tarafların uzun süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu.

Önemli isimler listede

Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

Operasyonu MİT yönetti

Ankara'da, 7 ayrı ülke arasındaki takas operasyonu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi.

Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılandı, yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.

Bu çerçevede, takasın gerçekleştiği Ankara'da, rehinelerin değiş-tokuşu MİT'in kontrolünde yapıldı.

Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.

Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatlarıyla yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçaklarının dönüşü de yine MİT'in onayıyla gerçekleştirildi.

Biden ile Erdoğan görüştü

ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, İsrail-Filistin savaşı ve Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.”

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024, 09:38