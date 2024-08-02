Müzakereler için destek istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in telefonda görüştüğü haber verildi.

Telefon görüşmesinde Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelen son gelişmelerin ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, haberinin devamında Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in görüşme konusunda “X” platformunda yaptığı paylaşıma yer verdi.

Gazeteye göre Letimbitos paylaşımında, görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun AB ilke ve değerleri ile BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca çözülmesi için özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaları, iki ülke ilişkileri ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını ekledi.

Müsteşar açıklama yaptı

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı yeni Müsteşarı Stephen Doughty, ülkesinin; iki kesimli iki toplumlu federal çözüme yönelik bağlılığını yineledi.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephen Daughty’nin geçtiğimiz salı günü, Avam Kamarası'nda dış politika konuları ele alınırken İngiltere’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu hakkında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Daughty, İngiliz İşçi Partisi yeni hükümetinin, İngiltere’nin Kıbrıs sorununda iki kesimli iki toplumlu federal çözümden yana olan tutumunu koruduğunu belirtti.

Muhafazakâr Parti milletvekili ve Avam Kamarası’nın yeni Başkan Vekili Roger Gale’in “Kıbrıs sorununun çözümü için hangi adımların atılacağı” şeklindeki bir sorusu üzerine Daughty, siyasi eşitlik temelinde iki kesimli iki toplumlu federasyona ve BM Güvenlik Konseyi karalarına bağlı kalmaya devam ettiklerini dile getirdi.