Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 80 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinde ise 253 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı. Sürat, kaza nedenleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-24 Kasım tarihleri arasında KKTC’de toplam 80 trafik kazası meydana geldi. Kazaların, biri ölümle, 16’sı yaralanmayla, 63’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 23’ü süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü yakın takip ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı. Toplam hasar miktarının 5 milyon 288 bin 205 TL olduğu kazaların, 27’si Girne’de, 26’sı Lefkoşa’da, 16’sı Gazimağusa’da, 6’sı İskele’de, 5’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.
Denetimlerde 2 bin 525 sürücü rapor edildi
Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 13 bin 459 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 525 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 253 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.
Suçların dağılımı şöyle:
Sürat: Bin 20
Seyrüsefersiz araç kullanmak: 230
Cep telefonu kullanmak: 222
Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 151
Muayenesiz araç kullanmak: 85
Alkollü araç kullanmak: 73
Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 70
Sigortasız araç kullanmak:65
Dikkatsiz sürüş :56
tehlikeli sürüş :25
Işık kurallarına uymamak:24
Ehliyetsiz araç kullanmak: 17
Aracın camlarına film yapıştırmak: 17
T işletme izinsiz araç kullanmak: 13
B işletme izinsiz araç kullanmak: 9
Başlık takmadan motosiklet kullanmak: 6
Trafik ışıklarına uymamak: 5
Diğer trafik suçları: 732
Kara tablo
Son bir haftada meydana gelen 80 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı, 253 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı
Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 80 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinde ise 253 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı. Sürat, kaza nedenleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı
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YORUMLAR
Doğru Söz - 3 saat Önce
Hayvan çifliğinde hayvanların birbirine çarpmaması mümkun mü? Beter ol KaKaTc. Bu günleri da mumla arıyacaksınız. Bin beter olun.
Bir okur. - 2 saat Önce
Nüfus sayımı yapılması için daha ne olmasını bekliyorsunuz?
Doğru Söz @Bir okur. - 19 dakika Önce
Bunlar nüfus saysa da sayamaz. Sayım memuru kendi gakkarıyalarını koyarlar. Onların tek derdi az iş ve fazla mesai. Yani hem nüfusu gizleyen hem tembel ama fazla mesai hastası hastalıklı insanlarla değil sayım, sikiş bile yapılmaz.
Burası Somali yada Kongo yada Sudan yada Kamboçya yada Uganda....