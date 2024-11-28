Kara tablo

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 80 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinde ise 253 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı. Sürat, kaza nedenleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-24 Kasım tarihleri arasında KKTC’de toplam 80 trafik kazası meydana geldi. Kazaların, biri ölümle, 16’sı yaralanmayla, 63’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 23’ü süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü yakın takip ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı. Toplam hasar miktarının 5 milyon 288 bin 205 TL olduğu kazaların, 27’si Girne’de, 26’sı Lefkoşa’da, 16’sı Gazimağusa’da, 6’sı İskele’de, 5’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

Denetimlerde 2 bin 525 sürücü rapor edildi



Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 13 bin 459 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 525 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 253 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.



Suçların dağılımı şöyle:

Sürat: Bin 20

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 230

Cep telefonu kullanmak: 222

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 151

Muayenesiz araç kullanmak: 85

Alkollü araç kullanmak: 73

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 70

Sigortasız araç kullanmak:65

Dikkatsiz sürüş :56

tehlikeli sürüş :25

Işık kurallarına uymamak:24

Ehliyetsiz araç kullanmak: 17

Aracın camlarına film yapıştırmak: 17

T işletme izinsiz araç kullanmak: 13

B işletme izinsiz araç kullanmak: 9

Başlık takmadan motosiklet kullanmak: 6

Trafik ışıklarına uymamak: 5

Diğer trafik suçları: 732