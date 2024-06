Kasaplar memnun

Ömer KADİROĞLU

İthal edildikten sonra 11 Haziran’da 46 ayrı noktada satışa sunulan donmuş kuzu eti rağbet gördü. Bazı kasaplar, yerli et satışını durdururken, alım gücü düşen vatandaşın 375-400 TL arasında değişen kuzu budunu tercih ettiğini söyledi. Diyalog’a konuşan kasaplar, “Müşterileri kilosu 800 liraya kadar çıka yerli eti almıyordu. Şimdi vatandaş, 375 liraya et alabiliyor. Satışlar umduğumuzdan iyi gidiyor” dedi.

Ne dediler…?

Yunus Emre (Derya Et Pazarı)

“ İthal et geldi, satışlar başladı ve inşallah müşterilerimiz memnun kalır. Deneme amaçlı 50 kilo aldım ve çoğunu bitirdim. Yerli et satışını durdurdum çünkü müşterilerimiz pahalı olduğu için almıyordu.

Şu anda -18 dereceli dolaplarımızda muhafaza ettiğimiz donmuş etlerin satışlarını yapıyoruz. İnsanlar ilk etapta soru işaretleri ile etleri karşıladı ancak talep şu an için güzel.

Uygun olduğu için iki , üç tane et alanlar vardır. Ben satışlarından memnunum ancak devletin yerli üretime de destek olması ve yerli etin de halka ucuza ulaşmasını sağlaması lazım. İthal eti kilosu 400 liraya satıyorum.

Mustafa Cumhur (Cumhur Kasap)

“Fiyatlar nedeniyle ve alım gücünün düşmesi ile yerli et satışları çok düşmüştü. Şu andan itibaren donmuş et geldi ve onun satışını yapıyoruz. İşlediğimiz kadarıyla ithal et iyi bir ete benziyor ancak bu lezzeti ile ilgili de müşterilerimize bilgi verebilmek adına tadına da bakacağım. Satışa sunulduğu günden beri telefonlarımız hiç susmadı. Donmuş ete çok büyük bir talep var ve sabahtan beri henüz yerli et satmadım. Ben ithal eti 400 TL’ye satıyorum. Devlet 375 TL bir rakam açıklamıştı ancak 315 TL’ye aldık ve devletin belirlediği rakama satamayız. Kredi kartları komisyonları, elektrik ve benzeri giderler karşısında 400 TL ‘den aşağıya satmamız bir anlam ifade etmez. Tahminime göre satış bu hızla devam ederse aylık 3 tonu aşkın bir et satışı olabilir. Alım gücü düştükçe düşüyor ve insanlara 700-800 lira yerli et alamıyor. İthal et de yerli et de satacağız ve insanlar hangisini tercih ederse onu alsın.”

Rıza Özdemir (Emaş Market Kasap)

“İthal etle ilgili bazı kesimlerden olumlu bazılarından olumsuz tepkiler var. Biz ithal eti kasap reyonuna koymadık. İthal eti almak isteyenler tıpkı hamburger ve diğer donmuş ürünleri aldığı gibi donduruculardan alabiliyor. Herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor. Biz kasap reyonunda yerli eti satmaya devam ediyoruz. 600 liraya mal ettiğimiz kuzuyu 550 liradan satmamızı istiyorlar. Vatandaşlar şu an için yerli eti almayı daha çok tercih ediyor gibi ancak ilerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz. Bazı kasaplar yerli et satışını durdurdu ancak biz hem donmuş hem de kasap reyonumuzda yerli eti temin edebilirler.”

Pınar Eskiköy (Emaş Market Mağaza Müdürü)

Yerli halk taze eti, yabancılar ise ithal ete ilgi gösteriyor. İnsanların memnun olup olmadığını ileriki günlerde göreceğiz. Biz 375 TL kilosu ithal et satıyoruz. Devletin belirlediği bir rakam var ve biz ona uyuyoruz. Vatandaşlar geldiği zaman ve donmuş eti almak istediğinde bir tedirginlik yaşadığını hissedebiliyoruz ancak ilerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz. Herkes sepetine bu eti atıyor evine gidiyor eğer insanlar ikinci kez bu eti sepetlerine atıyorsa memnundurlar demektir.”

Hakan Akvan (Vatandaş)

“İthal etten denemek için satın alıyorum. Yerli et yerine ithali tercih etmemin sebebi fiyatının daha uygun olmasıdır. 30 sene önce yine donmuş et vardı ancak bundan vazgeçilmişti ancak şimdi yine geliyor ve alıp deneyeceğiz. Birçok vatandaş ithal etlerle ilgili endişe yaşıyor ancak benim hiçbir endişem yoktur. Aldığım etle fırına patates koyacağım memnun kalırsam almaya devam edeceğim olmazsa tekrar yerli ete döneceğim. Herkes artık bütçesine göre hareket ediyor ve asgari ücretli bir vatandaş ucuz olan ithal eti tercih ediyor.”