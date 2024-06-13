Cep telefonu inceleniyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta aracında yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulunan Nijeryalı Chibuike Peter Okeke dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının evinde yapılan aramada ise satışa hazır 21 ayrı pakette 21 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 100 TL para bulundu. Polis, zanlının uyuşturucu aldığı ve sattığı şahısların arandığını açıkladı.

Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 19.45 sıralarında Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlı Chibuike Peter Okeke’nin kullanımındaki PR 104 plakalı araçta şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, akabinde zanlının kalmakta olduğu Küçük Kaymaklı’daki adresinde yapılan aramada ise 21 ayrı foil kağıdına sarılı yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 100 TL bulunarak emare alındığını belirti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden aldığını söylediğini ve o şahsın aranmakta olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonucunun beklendiğini kaydetti. Zanlının uyuşturucu aldığı ve sattığı şahısların arandığını, cep telefonunun incelendiğini ifade eden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.