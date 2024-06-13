Kameralar incelenecek

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, ayrıldığı sevgilisinin evine giderek önce taciz eden ardından işyerini ateşe veren Aleksandr Melnyk hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının barışma teklifi reddedildiği için kundaklama suçunu işlediği belirtildi. Zanlının taciz ve kundaklama suçunu işlemeden önce genç kadını uzun süre gözetlediği, bu nedenle çevre kamera görüntülerinin inceleneceği açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Gökay, olayın 6 Haziran 2024 tarihide saat 22.30 sıralarında, İskele’de meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlının kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle, eski sevgilisi İ.K.(32) isimli genç kadının ikametgahının araç park yerine giderek 25 dakika kadar evi gözetlediğini ifade etti.

Gece yarısı kundakladı

Polis memuru, zanlının daha sonra, kapıyı çalarak konuşmak istediğini, genç kadının konuşmak istememesi üzerine kapı aralığından, bir hastane kartı vererek, “sana indirimli hastane kartı bırakıyorum” diyerek taciz ettikten sonra konu adresten ayrıldığını mahkemeye hatırlattı. Polis, zanlının, gece yarısı, bu kez genç kadının İskele’de bulunan işyerine giderek, mutfak penceresinden içeri girdiğini ve ofisteki eşyaları ateşe vererek kundaklama suçunu işlediğini açıkladı. Polis, zanlının 8 Haziran’da mahkmeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Soruşturmanın tamamlanmadığını ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.