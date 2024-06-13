“Beni ülkeme gönderin”

Kuzey Kıbrıs’ta 560 gün kaçak yaşam süren Nijeryalı 28 yaşındaki Fejiro Emmanuella Edeki devriye gezen ekipler tarafından yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi. Zanlı ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, gözyaşı döktü.

Polis, 11 Haziran 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında devriye gezen Lefkoşa'da Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilen Fejiro Emmanuella Edeki’nin yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 560 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun, tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümünden yapılan soruşturma sonucu ülkede kaçak olduğunun teyit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 10:01