14 bin Sterlin’i harcayıp döndü

Lefkoşa’da 87 yaşındaki bir şahsın 14 dairesinin kiralarını toplamakla görevli olan Gülcay Çiftçi, kiracılardan aldığı 14 bin 700 Sterlin parayı mal sahibine vermeyerek, çaldı.

Paraları alan zanlı, Türkiye’ye gitti. Olaydan 2 ay sonra geri dönen zanlı, Ercan Havaalanında tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Kasım 2023 ile Nisan 2024 ayları arasında Lefkoşa’da Korkut Efendi Mahallesi üzerinde bulunan toplam 14 dairenin kiraları olan toplam 14 bin 700 Sterlin nakit parayı mal sahibi olan E.A’nın (E-87) direktifiyle topladığını söyledi. Polis, zanlının tahsil ettiği parayı mal sahibine vermeyerek, çaldığını belirtti. Polis memuru, zanlının para aldığı kiracılardan ifade temin edildiğini, söz konusu tanıkların parayı ödediklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, 12 Haziran’da Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek yakalandığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde alacağı olduğu için paraları aldığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, paranın bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

