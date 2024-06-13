Berova: Türkiye limanlarından çıkacak ürünleri otomasyondan görebileceğiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye’ye yaptığı ziyaret ile ilgili Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası’na konuk olan Maliye Bakanı Berova, ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların Türkiye’de de yaşandığına dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin ileriye gitme adına çok önemli mesafeler kaydettiğini vurgulayan Berova, imzaladıkları protokolde gümrük ile ilgili de madde olduğunu ifade etti. Kamu maliyesinin gelirlerinin önemli bir kısmının gümrüklerden geldiğini hatırlatan Özdemir Berova, gümrüklerin düzenli ve hızlı bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Gümrük ile ilgili çalışmaları hızlandırdıklarını dile getiren Maliye Bakanı Berova, otomasyon sistemindeki aksaklıkların giderilmesi noktasında ciddi çalışma içerisinde olduklarının altını çizdi. Artık Türkiye limanlarından çıkacak ürünleri otomasyon üzerinden KKTC’nin de görülebileceğini açıklayan Özdemir Berova, kâğıt işlerinden artık kurtulacaklarını vurguladı.

“X-RAY CİHAZLARINDAN BİRİ GELDİ”

Yaptıkları anlaşma çerçevesinde 2 adet mobil X-Ray cihazının hibe edildiğini işaret eden Berova, X-Ray cihazlarından birisinin Gazimağusa Gümrüğüne geldiğini duyurdu. Cihazın kurulumu yapıldıktan sonra, 28 Haziran’da Türkiye Ticaret Bakanı Bolat’ın da katılımıyla açılışını yapacaklarını anlatan Özdemir Berova, diğer X-Ray cihazının da şu anda Türkiye’de hazır halde olduğunu dile getirdi.