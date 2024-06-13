Devamı gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt bölgesinde araç denetimi yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, PGM ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle kamu taşımacılığı yapan onlarca araç ve sürücüsünün evrakları kontrol edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yük taşıyan kamyon, otobüs, minibüs ve taksi için yapılan denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle kamu taşımacılığı yapan araçlar ve ağır yük vasıtaları, kurallara uygun daha güvenli taşımacılık yapılması adına denetlendi. Benzer denetimler, ülkenin dört bir yanında yapılmaya devam edilecek" dedi.

